Savona, “Per un nuovo centro-sinistra”: incontro organizzato da Articolo Uno

Savona. Articolo uno, l’11 maggio, organizza un’assemblea pubblica dal titolo “Per un nuovo centro-sinistra, in Italia e in Europa”, che si terrà dalle ore 16 al circolo Milleluci di Savona.

All’evento parteciperanno tra gli altri la responsabile regionale di Futura, la responsabile regionale di Bene Comune, il segretario cittadino del Pd Roberto Arboscello e il capogruppo alla camera di articolo uno, Federico Fornaro.

“Il coordinamento provinciale di Savona di Articolo uno, impegnato nell’elezioni amministrative ad appoggiare tutti i candidati sindaco di centrosinistra ed in particolare con propri candidati consiglieri a Quiliano, Vado e Varazze, sosterrà con convizione l’unica lista del Pse in Italia. Le elezioni in Spagna e la bella vittoria del Psoe di Pedro Sanchez ci dicono che ‘Socialismo’ è una parola del futuro, non del passato. Lotta contro le diseguaglianze e allargamento dei diritti, difesa dei beni e servizi pubblici, tutela dell’ambiente sono le chiavi per costruire l’alternativa alla destra, in Italia come in Europa” spiega Simone Anselmo, coordinatore provinciale Articolo Uno.

“Articolo uno sosterrà convintantamente Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino e Angela Radicchi. Pisapia e Majorino rappresentano quella sinistra che articolo uno vuole ricostruire, la sinistra che vince, che ben governa, una sinistra unita senza corse verso il centro. Angela Radicchi è una studiosa, giovane e capace, una figura che ben rappresenta la nuova generazione definita ‘Generazione Erasmus’ la generazione che non conosce divisioni e che vede l’Europa come la propria casa” conclude Anselmo