Savona, pavone soccorso dai volontari Enpa

Savona. Un maestoso e colorato pavone è stato recuperato, ferito ad una zampa, lungo una strada della provincia dai volontari della Protezione Animali savonese, che ora lo stanno curando. Quasi sicuramente è fuggito dal giardino di una villa ed ora Enpa attende che il proprietario si faccia vivo per riaverlo e continuare le cure.

Si tratta di un animale che tra gli estimatori ha un discreto valore economico e, per evitare che, come già accaduto, si faccia invece vivo qualcuno che ne vanta illecitamente la proprietà per poi rivederlo, Enpa non rende note né la foto né i riferimenti del recupero. A chi quindi si presenterà rivendicandone il possesso, verrà chiesto dove e quando lo ha perduto e la documentazione che ne attesti la proprietà.

Il vero proprietario potrà rivolgersi alla sede Enpa di Savona in via Cavour 48 r, da lunedì a sabato, dalle 19 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.