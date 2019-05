Savona, lutto per la scomparsa di Giuliana Pessano: aveva fondato il ristorante “A Spurcacciun~a” ed il Mare Hotel

Savona. Si terrà venerdì 10 maggio alle 11 nella chiesa delle Fornaci in via Saredo a Savona il funerlae di Giulia “Giuliana” Pessano, fondatrice del ristorante “A Spuracciun-a” e del Mare Hotel in via Nizza. Aveva 89 anni.

Giulia Pessano aveva iniziato a lavorare molto giovane, affianzando la madre Paola nella trattoria di famiglia in via Saredo alle Fornaci. Negli anni ’70 l’inaugurazione dell’Hotel Pessano (poi diventato Mare Hotel) e del ristorante “A Spuracciun-a”, le cui specialità di mare lo fecero diventare in breve tempo celebre nella città della Torretta e non solo. Anni dopo alle due attività si affiancò anche la tabaccheria, che vide ancora una volta Giulia impegnata in prima persona dietro al bancone.

Lascia i figli Pervinca e Claudio, i nipoti Alberto, Alessandro e Valentina.

