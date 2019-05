Savona, lutto nel calcio e nel commercio per la scomparsa di Luciano Salamini

Savona. Se n’è andato all’età di 89 anni Luciano Salamini, ex giocatore delle giovanili del Genoa e della Pro Recco in Serie D, molto conosciuto anche per la sua carriera da allenatore nelle formazioni dilettantistiche della provincia di Savona.

Salamini era molto noto anche nel mondo del commercio perché aveva gestito alcune macellerie in città (in via Verzellino, in via Luigi Corsi e in piazza Diaz con la ditta Savona carni).

L’addio all’ex mister ed esercente verrà dato domani mattina nella chiesa di San Paolo in corso Tardy e Benech a Savona. Salamini lascia la moglie Anna, il figlio Claudio, la nuora Maria Teresa e la nipote Viola.