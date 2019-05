Savona, le Acli piangono la scomparsa di Franco Berretta

Savona. Le Acli di Savona sono in lutto per la scomparsa di Franco Berretta, socio storico ed ex presidente.

Con un impegno iniziato nella metà del secolo scorso, Berretta ha accompagnato sempre la passione politica e sociale ad un entusiasmo contagioso. La notizia è stata appresa con grande dispiacere da tutto il mondo dell’associazionismo in particolare dagli amici delle Acli con cui ha condiviso tanti momenti e tante iniziative tra cui, per citarne una recente, la realizzazione del volume “Il lievito nella massa” che descriveva la gioventù operaria cristiana (GIOC) a Savona dal 1940 al 1963.

“Per le nuove generazioni acliste rappresenta un esempio di coerenza e coraggio nel portare avanti le proprie idee con convinzione e coscienza civile”, dicono da Acli.

Il funerale si terrà giovedì 9 maggio alle 10 presso la parrocchia di San Raffaele al Porto di Savona, luogo dove Franco si è impegnato a favore dei lavoratori del mare.