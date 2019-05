Savona, l’associazione “A Campanassa” compie 95 anni: ecco il programma dei festeggiamenti

Il Comune di Savona e l’associazione A Campanassa festeggiano il 95° anniversario della fondazione e invitano la cittadinanza a partecipare ai festeggiamenti che si svolgeranno domenica 19 maggio.

L’evento sarà organizzato in collaborazione con Banca di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi, Unione Industriali della Provincia di Savona e Confcommercio Savona che garantirà l’apertura delle attività commerciali del centro storico e l’organizzazione del concorso per la più bella vetrina che sarà allestita a tema Campanassa nel giorno dei festeggiamenti. Infatti, sarà conferito il “Premio Ceramica” alle tre vetrine più originali nell’allegoria dei colori della città in bianco e rosso. Inoltre, la stessa Campanassa, sarà adornata con un nuovo e gran pavese per meglio festeggiare la ricorrenza.

Il programma di eventi avrà inizio dalle ore 16 con il ritrovo in Piazza Sisto IV, introduzione del Presidente Dante Mirenghi e interventi delle Autorità, a seguire Concerto della Banda A. Forzano e del Gruppo Vocale Wafna dell’Accademia Teresiana Savona. Alle 17.45 è prevista la partenza del Corteo storico da Piazza Sisto IV per le vie del centro cittadino, al suono dei rintocchi della Campanassa, con arrivo al complesso del Brandale dove il “Gruppo del Teatro” della Campanassa si cimenterà nell’interpretazione della “Torre racconta” in dialetto savonese. Infine, alle ore 18.30 sarà inaugurata la Targa ricordo per commemorare il 95° anniversario. A seguire alle 18.45 il rinfresco.

Accompagneranno il Corteo Storico: Gruppo Storico A Campanassa, i Borghi Savonesi, Quintetto Sassofoni Banda Forzano, Gruppo storico Culturale Dominae Naulenses, Circolo enogastronomico della Rovere di Savona.

Al termine della cerimonia il Complesso del Brandale e la Torre Campanaria saranno disponibili ad accogliere i visitatori.