Savona: incidente sul lavoro a Santuario, si ferisce con una motosega

Savona. Un cinquantaquattrenne è stato soccorso questa mattina a Savona, in frazione Santuario, per un incidente sul lavoro. Secondo le prime informazioni l’uomo, G.M., italiano e residente a Rocchetta di Cairo, si è ferito mentre utilizzava una motosega per tagliare alcuni arbusti.

L’attrezzo da lavoro gli ha procurato un taglio sul braccio sinistro che, fortunatamente, non sembra essere troppo profondo.

G.M. è stato portato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona da un’ambulanza della Croce Bianca per le cure del caso.