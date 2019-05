Savona, incidente stradale sul Cadibona

Savona. Incidente stradale intorno poco prima delle 14 di oggi sulla strada provinciale del colle di Cadibona dove il conducente di un furgoncino ha perso il controllo del mezzo finendo contro un albero.

Il conducente del mezzo è rimasto ferito in modo lieve ed è stato portato in ospedale in codice giallo con un’ambulanza della Croce Rossa di Savona per le cure e gli accertamenti del caso.

Per i rilievi e per il controllo della viabilità sono invece intervenuti gli agenti della polizia stradale.