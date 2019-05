Savona. Questa mattina, alle 10,30, nella Sala Rossa del comune di Savona si è svolta la premiazione delle fasi provinciali del concorso di audio narrativa “Ascoltami: ti racconto una storia”, organizzato e promosso dall’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti della Regione Liguria.

L’iniziativa, riservata agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, prevede la preparazione di un audioracconto inedito, su supporto mp3 e/o cd nel quale compaiano i sostantivi: pensiero, immagine, fantasia.

Sono stati premiati dal vicepresidente dell’Uic Federico Melloni e dai consiglieri Francesca Auxilia e Marino Tambuscio, gli allievi della scuola primaria “S. Pertini” di Bergeggi Giulia Prima, Alejandro Lopez Ayala e Nicolò Loiacono, per la scuola secondaria di primo grado Camilla Zambarino, Rebecca Maio e Lidia Porrello.

I racconti, riprodotti in audio, affrontano con sensibilità e freschezza i temi cari ai giovanissimi: i sogni per l’avvenire, l’amicizia, la fantasia, ma anche l’anoressia, il bullismo, la disabilità.

Per la scuola superiore è stata premiata Margherita Cossetta del liceo Chiabrera Martini di Savona, che ha presentato il racconto “Luna e Mare”. L’autrice si è avvalsa, per la lettura, della collaborazione di Marco Elba, studente della stessa scuola, attore della compagnia teatrale I Coribanti e cantautore esordiente.

Alla cerimonia hanno partecipato i giovani autori con le famiglie ed i docenti, l’assessore alle politiche sociali del comune di Savona Ileana Romagnoli e il vice dirigente del comprensivo di Vado Ligure Sergio Lagorio.

Tutti i partecipanti hanno sottolineato il valore dell’iniziativa che permette all’associazione promotrice di mettersi in contatto con i giovani, far conoscere le proprie attività sul territorio e, come ha sottolineato il dott. Tambuscio, dare “un segnale che unisca in tempi in cui la divisione sembra elevarsi a paradigma universale delle relazioni tra le persone”.