Savona. Oggi pomeriggio, alle 17, nella Sala Rossa del Comune si è tenuto l’incontro “Savona: i giovani e il futuro dell’ambiente”.

In occasione sono intervenute il sindaco Ilaria Caprioglio e l’assessore Doriana Rodino, che hanno illustrato i cambiamenti che si sono messi in atto dall’inizio dell’anno, in primis dal Comune di Savona e dalle mense scolastiche.

La battaglia per ridurre l’uso della plastica e favorire la sostenibilità è priorità dell’attuale amministrazione, che ha fatto in modo di diminuire le plastiche monouso all’interno della struttura comunale e degli edifici scolastici.

I progetti ormai avviati come Pelagos e SUSHI dimostrano l’impegno, le piccole e grandi azioni che si possono fare per proteggere l’ambiente.

L’incontro, con la partecipazione del presidente della provincia Pierangelo Olivieri, del dirigente dell’ufficio scolastico regionale Alessandro Clavarino, del direttore dell’unione industriali della provincia Alessandro Berta e del docente Alessandro Venturelli, è diventato occasione di dibattito affinché lacune e dubbi venissero colmati, perché l’impegno ambientale è questione globale da portare avanti anche con piccoli gesti quotidiani adottati da ogni cittadino.

Presenti anche i rappresentanti del movimento Friday For Future di Savona, che hanno chiesto al Comune di “riconoscere lo stato di emergenza climatica e la necessità di mettere in moto l’azione per attuare provvedimenti per la lotta al cambiamento climatico”.

Le loro proposte sono orientate a “formare una rete di istituzioni e cittadini, in grado di sensibilizzare e attuare nel concreto azioni per la salvaguarda dell’ambiente”.

Di fondamentale importanza per i portavoce del movimento Friday For Future Savona è la richiesta di “investire maggiormente sui mezzi pubblici e sulle biciclette, ricorrendo all’implementazione di piste ciclabili e al favorire il bike sharing”.