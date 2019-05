Savona, i vicini non hanno più sue notizie e allertano il 112: donna soccorsa in casa

Savona. Emergenza nel tardo pomeriggio di oggi in via Bellavista, a Savona, dove una signora ottantenne è stata soccorsa in casa.

A far scattare l’allarme sono stati i vicini di casa che da qualche giorno non avevano sue notizie e si sono preoccupati. Quando i soccorritori (sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e un equipaggio della Croce Rossa di Savona) sono entrati nell’abitazione l’ottantenne era a terra, cosciente, ma in stato confusionale.

L’anziana è stata accompagnata all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo per gli accertamenti e le cure del caso. Da qualche giorno i vicini di casa non avevano sue notizie e quindi, preoccupati, hanno attivato i soccorsi.