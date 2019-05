Savona, i Nidi d’Infanzia Comunali festeggiano 40 anni di attività con una due giorni di festa

Savona. Nidi d’Infanzia comunali festeggiano 40 anni di attività con una due giorni di festa, che si celebra nelle giornate di oggi e domani (3 e 4 maggio).

Nella giornata odierna, alle 17,30, si svolgerà l’inaugurazione della mostra fotografica “Nidi d’infanzia: ieri e oggi…” nell’atrio del palazzo comunale di Savona.

Domani, invece, programma ricco di eventi: dalle 9 alle 18, sarà visitabile la mostra fotografica “Nidi d’infanzia: ieri e oggi…” nell’atrio del palazzo comunale di Savona. Dalle 11 alle 11,45, poi, spazio alla video-conferenza a cura di “Il Giardino Sonoro” dal titolo “L’esperienza di musica in culla nei nidi d’infanzia comunali di Savona”.

E ancora, dalle 15 alle 17, numerosi laboratori per bambini animeranno piazza Sisto a cura delle educatrici Arcobaleno, Aquilone, Bollicine, Quadrifoglio, Piramidi, Il Baule della Fantasia. Previsto anche un laboratorio musicale a cura di “Il Giardino sonoro”. A seguire, torta di compleanno offerta dalla ditta Camst.

In serata, infine, nella sala della Sibilla sul Priamar, andrà in scena il convegno “Punire non serve a nulla – Come educare i vigili senza mortificarli” con Daniele Novara, direttore Centro Psicopedagogico di Piacenza.