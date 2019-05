Savona. Partenza alle 16.30 dal Duomo e approdo al Convento di San Giacomo, passando per le principali vie di Savona, con una parentesi riflessiva sulle bellezze storiche che la città ha mantenuto nel tempo (anche se a volte inosservate); per infine assistere a una breve conferenza sulla dimenticata chiesa che si può notare alzando il proprio sguardo dalla Margonara.

E’ stato questo l’obiettivo del “Trekking culturale cittadino” organizzato dall’associazione “Amici del San Giacomo Onlus”, e tenutosi ieri 30 aprile a Savona. Il successo è stato evidente e per certi versi inaspettato, considerando che all’evento hanno partecipato 133 persone, e che la grande affluenza ha richiesto agli organizzatori di dotarsi di un megafono per poter permettere alla folla di ascoltare i particolari storici di ogni dettaglio che fa grande, nel suo piccolo, Savona.

Si è trattato di una passeggiata, un tour della città che ha toccato la cattedrale di Maria Assunta, la cappella sistina, Piazza Chabrol, Via Pia, Vico Spinola, la Chiesa di sant’Andrea, via Paleocapa, la Torretta, ponte Sisto IV, per raggiungere l’ex chiesa san Giacomo. Durante le diverse soste lungo il percorso, i soci Sanguineti, Cordi’ e Salvatore hanno condiviso le loro conoscenze storiche e artistiche con la cittadinanza presente.

Il tutto si è concluso nella sala Cappa in Via dei Mille, dove sono intervenuti i soci dell’associazione “Amici del San Giacomo Onlus”, ma anche i consiglieri Ravera e Dell’Amico, l’ex assessore Marozzi, il vicesindaco Arecco che ha mandato il suo apprezzamento per l’iniziativa, essendo impegnato in una riunione in comune e la candidata europarlamentare Branca. Tramite video ha speso alcune parole anche l’europarlamentare Comi.