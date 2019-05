Savona, Giuliano Pisapia in Sala Rossa per una “Intervista pubblica sull’Europa”

Savona. Si è svolta ieri sera a Savona, in una Sala Rossa affollatissima, l’iniziativa dal titolo “Intervista pubblica sull’Europa” che ha visto protagonisti il candidato capolista del Pd Giuliano Pisapia e i candidati Brando Benifei e Angelica Radicchi, introdotti dal segretario cittadino Roberto Arboscello.

L’ex sindaco di Milano ha toccato diversi temi, da quelli più generali riguardanti la situazione politica e lo scontro tra nazionalisti ed europeisti a quelli più legati al territorio, come il lavoro, le crisi industriali savonesi, lo sviluppo portuale e le carenze infrastrutturali.

Al termine dell’iniziativa Giuliano Pisapia ed il segretario cittadino Arboscello hanno incontrato le delegazioni Rsu di Piaggio e Bombardier, accompagnate dal segretario della Fiom di Savona Andrea Mandraccia, prima di recarsi a un breve incontro con gli amministratori locali e i candidati alle prossime elezioni amministrative.

Arboscello si è detto “soddisfatto per la buona riuscita dell’iniziativa, sia in termini di partecipazione che riguardo i temi trattati. Abbiamo chiesto un impegno ben preciso ai candidati nel caso in cui, come speriamo, vengano eletti: che diventino il nostro punto di riferimento per affrontare in chiave europea e con il sostegno dell’Europa le grandi sfide del territorio savonese, da quella infrastrutturale, allo sviluppo sostenibile, alla difesa del ambiente marino costiero, al consolidamento e sviluppo del nostro campus universitario, eccellenza nel settore della distribuzione e produzione di energia”.

“Ieri sera abbiamo avuto conferma, con le risposte concrete dei nostri candidati, che solo riformando l’Europa e rendendola più forte si potranno affrontare seriamente temi importantissimi per i territori quali il lavoro e l’ambiente”, conclude Roberto Arboscello.