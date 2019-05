Savona, finisce in acqua vicino al varco 4 del porto: soccorsa da due guardie giurate

Savona. Fuoriprogramma intorno alle 3 di questa notte nel porto di Savona, nella zona del varco doganale numero 4 dove si sono presentate due ragazze straniere che volevano entrare nell’area accessibile soltanto per chi ha un’autorizzazione. Quando le due guardie giurate che presidiano l’ingresso (chiuso con delle sbarre) gli hanno spiegato che si trattava di un’area interdetta e che non sarebbero potute passare di lì, una delle giovani si è messa a correre finendo per scivolare in acqua.

Immediatamente i due vigilanti, entrambi dipendenti dell’istituto di vigilanza Coopservice di Savona, si sono attivati per aiutarla. La ragazza fortunatamente si è aggrappata ad una delle catene dove sono ormeggiate le barche e così, sporgendosi dalla banchina, una delle guardie giurate è riuscito ad afferrarla per un braccio per tirarla fuori dall’acqua.

A quel punto i vigilantes si sono assicurati che la giovane fosse in buone condizioni e non accusasse malori. Quando la ragazza, che probabilmente aveva bevuto qualche bicchiere di troppo, si è ripresa, l’amica ha ringraziato per l’aiuto e si sono allontanate. Le due guardie giurate hanno immediatamente informato di quanto successo la polizia marittima che, poco dopo, ha intercettato le ragazze, che parlavano inglese, per ulteriori verifiche.

Quanto successo è stato confermato dall’istituto di vigilanza Coopservice di Savona da dove è arrivato anche un messaggio per le due guardie giurate: “Ci teniamo a ringraziare il personale per l’intervento e per la professionalità che hanno dimostrato”.