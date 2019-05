Savona, filiera rinfuse e area di crisi complessa: convocati i tavoli in Regione, accelerazione della procedura

Savona. Regione Liguria ha convocato per martedì 28 maggio alle ore 12.30 il tavolo sulla “filiera delle rinfuse” di Savona, mentre per le ore 14 è stato fissato l’incontro sul tema dell’area di crisi industriale complessa di Savona. A comunicarlo è l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, a seguito delle richieste pervenute da sindacati e Provincia.

“Come assessorato allo Sviluppo economico – spiega Benveduti -, abbiamo sollecitato martedì scorso Invitalia a una rapida conclusione delle attività istruttorie al fine di consentire alle imprese in graduatoria di avere risposta in esito alle richieste presentate. L’accelerazione delle procedure risulta infatti ormai imprescindibile in relazione ai tempi d’investimento delle imprese, tenuto conto che la maggior parte di queste risulta di piccola e media dimensione”.

Una tempestiva risposta in merito ai progetti presentati avrebbe consentito anche alla Regione di effettuare un miglior raccordo con i bandi programmati per lo sviluppo dell’area di crisi savonese.

“Per non far perdere questa opportunità di rilancio, abbiamo deciso come Regione di smarcarci dagli esiti del bando nazionale e procederemo ad approvare nelle prossime settimane il bando dedicato al sostegno degli investimenti produttivi (12,5 milioni di euro) che segue quello recentemente attivato a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo (3,5 milioni di euro). Decisione avvalorata, di fronte all’aggravarsi della situazione economico-finanziaria che riguarda la ‘filiera delle rinfuse’, sempre in provincia di Savona” conclude Benveduti.