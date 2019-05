Savona, fermato con 11 chili di hashish e 6 grammi di ketamina: arrestato 26enne

Savona. Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È l’accusa della quale deve rispondere un ventiseienne di origini marocchine, Mohamed Laouibi, residente a Savona che è finito in manette dopo essere stato trovato in possesso di undici chili di hashish e sei grammi di ketamina.

Ad arrestarlo sono stati i militari della guardia di finanza di Savona nell’ambito dell’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di droga. Ad attirare l’attenzione dei finanzieri è stato l’atteggiamento sospetto di Laouibi che si aggirava vicino al negozio dove lavora, nella zona di corso Vittorio Veneto, con in spalla un grosso zaino. Così è scattato un controllo che ha permesso di trovare lo stupefacente: undici chili di hashish erano nascosti proprio nello zaino, mentre la ketamina ed altri sei grammi di hashish erano nei vestiti del ragazzo.

A quel punto per Mohamed Laouibi sono scattate le manette, mentre la droga è stata sequestrata. Questa mattina il marocchino è stato interrogato dal gip Alessia Ceccardi che ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare in carcere. Davanti al giudice, il ventiseienne si è avvalso della facoltà di non rispondere.