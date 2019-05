Savona. Si sono celebrate il 29 ed il 30 maggio, al Teatro Chiabrera di Savona, le due cerimonie di premiazione della dodicesima edizione di Fabbriche Aperte il progetto che quest’anno ha portato circa 1.000 studenti a visitare e raccontare le aziende del territorio savonese.

Le cerimonie si sono svolte in un teatro gremito di giovanissimi, con il saluto del Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, del Prefetto di Savona Antonio Cananà, del Questore di Savona Giannina Roatta, del Comandante della Capitaneria di Porto di Savona Massimo Gasparini, del Comandante Provinciale dei Carabinieri Dionisio De Masi, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Giovanni Palma e dei rappresentanti dei promotori dell’iniziativa: Enrico Bertossi – Presidente dell’Unione Industriali Savona; Furio Truzzi – Responsabile Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di Aliseo Liguria, Giuseppe Scarrone – Dirigente sede territoriale di Savona di ALFA Liguria, Luciano Pasquale – Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona e Leonardo Picozzi – dell’Ufficio Ufficio Marketing e Comunicazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

E’ stato un momento di condivisione finale del lavoro svolto con la premiazione dei vincitori del gioco “Alla conquista di una menta scientifica” e con la proiezione del TG Fabbriche Aperte: quest’ultimo applauditissimo dagli studenti che hanno raccontato come veri e propri reporter le visite fatte nelle aziende con immagini, interviste e fotografie.

Fabbriche Aperte, progetto voluto dall’ Unione Industriali di Savona, è stato realizzato grazie al sostegno della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, con il contributo dell’ Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, e grazie al supporto della Regione Liguria, nell’ambito del progetto di orientamento “ #Progettiamocilfuturo – fase 2” e della specifica azione “Ragazzi in Azienda” finanziata dal FSE e realizzata da ALISEO – Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento.

Ideata da Noisiamofuturo, nel format originale di gioco più TG realizzato dagli studenti, l’iniziativa si è avvalsa anche del supporto operativo dell’Associazione Giovani per la Scienza e del Consolato Provinciale di Savona della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia. 43 le classi partecipanti da 15 Istituti Comprensivi del territorio: Istituto Comprensivo Albenga I, Istituto Comprensivo Albisole, Istituto Comprensivo Cairo Montenotte, Istituto Comprensivo Carcare, Istituto Comprensivo Finale Ligure, Istituto Comprensivo Loano, Istituto Comprensivo Millesimo, Istituto Comprensivo Quiliano, Istituto Comprensivo Savona I, Istituto Comprensivo Savona II, Istituto Comprensivo Savona IV, Istituto Comprensivo Spotorno, Istituto Comprensivo Vado Ligure, Istituto Comprensivo Val Varatella, Istituto Comprensivo Varazze – Celle.

20 le aziende visitate:

ADR La Sassellese, Autorità Portuale di Savona e Vado, APM Terminals, Bitron, Bombardier Transportation Italy, Cabur, Continental Brakes Italy, Esso Italiana, TPL Linea, Infineum Italia, Loano due Village, Matrunita Mediterranea, Noberasco, Reefer Terminal, Verallia Italia, Schneider Electric, Tirreno Power, Trench Italia, Trenitalia e Vetreria Etrusca

Come ogni anno nel corso della cerimonia sono stati premiati gli studenti vincitori, uno per classe, del gioco a tappe, “Alla conquista di una mente scientifica”, articolato in due fasi di gioco quiz sulle aziende di Fabbriche Aperte in abbinamento ad un articolo giornalistico sulla visita effettuata.

