Savona. Doppio investimento pedonale questa mattina a Savona.

Il primo si è verificato in via Isidoro Bonini ed ha avuto come protagonista una donna di 91 anni, travolta da una Fiat Panda condotta da un altro anziano. A soccorrerla sono stati gli operatori di Savona Soccorso ed i volontari della croce bianca savonese.

Viste le sue condizioni di salute e la sua età avanzata, i sanitari hanno ritenuto di trasferire la donna in codice rosso all’ospedale San Paolo. Su luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale, che si sono occupati di effettuare i rilievi del caso.

L’altro episodio si è verificato in corso Vittorio Veneto. Anche in questo caso sul posto sono intervenuti i militi della croce bianca di Savona. Anche in questo caso la vittima è una donna, di 60 anni di età, urtata da una Peugeot 208 all’incrocio con via Donizetti (all’altezza dei Bagni Cavour).

Immediato anche per lei il trasferimento in codice rosso all’ospedale San Paolo. Sul posto la polstrada.

Secondo le prime ricostruzioni, in entrambi i casi i pedoni sono stati investiti mentre si trovavano sulle strisce pedonali.