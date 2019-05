Savona: domani a San Bernardo in Valle inaugura il Circolo ARCI Settefegaiti

Domani, sabato 1° giugno, dalle 17:30 inaugura nella frazione di San Bernardo in Valle a Savona il nuovo Circolo ARCI Settefegaiti.

C’era una volta, qui nella Valle del Letimbro, un ometto silenzioso e un po’ burbero… lo chiamavano Settefegaiti (ovvero “sette fegati”). Era piccolo, minuto, ma pare, almeno da quello che raccontano i nostri vecchi, dotato di una certa intraprendenza, se non addirittura lungimiranza.

Proprio da questo nostro “antico” compaesano abbiamo voluto prendere nome, nella volontà di custodirne lo spirito ed il proverbiale coraggio.

Dopo una serie di interventi nei locali sociali, apriamo un nuovo spazio d’incontro nella nostra Valle, ospiterà iniziative rivolte a tutti, sarà un luogo di confronto, un piccolo universo sociale dedito alla costruzione di appartenenza e nuovi legami. Saremo dunque felici di accogliere e conoscere proposte, idee ed attività da realizzare insieme.

Consideriamo la socialità, la cultura, le relazioni tra le persone, le iniziative per la comunità come elementi fondamentali della nostra azione.

Aderiamo convintamente all’ARCI e fin dalle prime settimane di vita abbiamo in programma interessanti collaborazioni con le realtà che compongono le Officine Solimano: Nuovo Filmstudio, Cattivi Maestri e Raindogs House.

Ovviamente invitiamo tutti e tutte a partecipare all’inaugurazione che si svolgerà domani a partire dalle 17:30.

Circolo ARCI Settefegaiti, Via Priocco 2 ( ex sede Società di San Bernardo) a San Bernardo in Valle a Savona.