Savona, controlli della polizia: minorenne trovato con 50 grammi di hashish

A Savona la polizia di Stato ha realizzato un servizio straordinario di prevenzione, al quale hanno preso parte i poliziotti della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria”, specializzati in controllo del territorio.

Nel corso dell’attività – che ha interessato in particolare le zone di Piazza del Popolo, Piazza delle Nazioni, la Darsena e il centro storico – sono stati realizzati posti di controllo e identificate una trentina di persone.

Un minorenne, che ha contravvenuto all’obbligo di permanenza in casa già disposto dal Gip del Tribunale dei Minori di Genova ed è stato trovato in possesso di oltre mezz’etto di hashish, è stato tratto in arresto dagli agenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Infine, un altro giovane in possesso di una modesta quantità di stupefacente è stato segnalato alla Prefettura di Savona.

I servizi di controllo da parte della polizia proseguiranno nei prossimi giorni.