Savona, certificati medici gratuiti ai volontari della Protezione civile: lo decide la Regione

Provincia. “Certificati medici gratuiti ai nostri volontari della Protezione civile, che non smetteremo mai di ringraziare per l’alto impegno civico e il prezioso lavoro sul territorio”. È quanto annuncia Paolo Ardenti, vicecapogruppo regionale della Lega Nord Liguria.

Anche i medici di Medicina generale dell’Asl 2 Savonese riceveranno infatti a breve la missiva della Regione Liguria, che li invita a rilasciare gratuitamente i certificati ai volontari che esibiscano una dichiarazione del legale rappresentante dell’organizzazione savonese di appartenenza.

“Si tratta di un’iniziativa di buon senso, adottata dall’assessore alla Sanità Sonia Viale e dall’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, in vista della scadenza della proroga (30 settembre) per l’acquisizione dei requisiti di idoneità operativa dei nostri volontari”, spiega Ardenti.

Inoltre la Regione Liguria sta lavorando per raggiungere l’obiettivo della sottoscrizione di un protocollo sanitario che per la prima volta in Italia, con risorse proprie, offra ai volontari un “check up” medico gratuito presso le Asl liguri, inclusa quella savonese, con elettrocardiogramma prove visive, audiometria e spirometria, esami ematochimici.