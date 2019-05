Savona celebra la prima giornata della fauna selvatica: 2.452 soccorsi nel 2018

Nelle piazze e nelle sedi di oltre 50 sezioni della Protezione Animali, in questo fine settimana, si celebrano le prime giornate nazionali della fauna selvatica, “Vita e libertà”, in Liguria a Camogli, Genova, Savona ed Imperia.

Un’occasione per conoscere, riflettere, aiutare quegli animali che popolano boschi, campagne, montagne ed il cui benessere è in stretta correlazione con quello della Natura che ci circonda. Aiutare gli animali selvatici richiede molte risorse e con l’aiuto di tutti potremo salvarne di più e reimmetterli in libertà dopo le cure.

A Savona i volontari Enpa sono presenti oggi in via Paleocapa angolo corso Italia dalle 9 alle 19 per illustrare l’attività della Protezione Animali in provincia, che ha portato al soccorso nel 2018 di 2.452 animali selvatici feriti, malati ed in difficoltà, già 468 quest’anno.

“Per aiutare l’attività dell’associazione, che è bene ricordare che si tratta di un organismo onlus privato che in 120 anni di vita non ha mai avuto contributi statali, si potranno scegliere, con un’offerta minima, simpatici ed utili gadget per la casa, come la volpe fermaporta o mug dipinte a mano e magliette Enpa della serie “un sogno che si chiama libertà”.

Chi non riuscirà venire allo stand potrà visitare ogni giorno i reparti di cura presso la sede Enpa di via Cavour 48 r, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, o collegarsi a https://comunicazionesviluppoenpa.org/enpashop/.