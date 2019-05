Savona, cagnetta smarrita in piazza del Popolo: appello dei proprietari per ritrovarla

Savona. Appello per ritrovare Stella, un segugio con il mantello fulvo fuggito questa mattina da piazza del Popolo a Savona.

“L’hanno vista in corso Ricci che correva come una matta – racconta il proprietario – è appena arrivata, non conosce le strade ed è impaurita”.

Chiunque avesse informazioni può contattare Nicola al 371 – 367 22 25.