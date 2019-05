Savona, benessere con il Qi gong della salute

Savona. Sabato 11 maggio alle ore 15 presso il Palavolley di via Molinero a Legino, torna a Savona il Gran Maestro Xu Hao rappresentante italiano della Chinese Health Qigong Federation organizzazione ufficiale cinese per lo studio e la divulgazione del Qi gong della salute.

Nel corso del seminario, organizzato dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Shindokai del Presidente e Maestro Gianni Berruti in collaborazione con il suo staff, Xu Hao proporrà lo studio del Liu Zi Jue – ”I sei suoni guaritori” – serie di esercizi energetici focalizzati sulla respirazione, facenti parte della vasta gamma di pratiche dell’Health Qigong, fornendo nel contempo anche notizie di medicina tradizionale cinese.

Il Maestro Xu Hao, con la sua organizzazione – Italy Health Qigong Federation – branca italiana della International Health Qigong Federation, da anni ormai promuove sul territorio italiano il Qi gong della salute insegnando, negli stages, gli esercizi, di millenaria tradizione, che aiutano a mantenere in salute il corpo e la mente attraverso pratiche fisiche e respiratorie. Un appuntamento da non perdere quindi per tutti coloro che sono interessati alle attività per il benessere e la salute.