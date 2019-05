Savona. Nella prima partita per accedere alle finali nazionali grande prestazione del Savona. La squadra di mister Errico vince a Firenze battendo per 2 a 0 la Virtus San Michele, vincitrice degli ultimi quattro campionati regionali e dello scudetto di leva nella stagione 2016/17.

Parte forte la squadra di casa e dopo dieci minuti ha la possibilità di passare in vantaggio ma il rigore assegnatole viene calciato sul palo

A questo punto il Savona prende in mano le redini del gioco e Nardi di testa sfiora il vantaggio.

Nel primo minuto del secondo tempo è Basso sbloccare il risultato. La reazione della Virtus San Michele non si fa attendere ma è bravo Parodi a opporsi due volte su altrettante conclusioni.

Su classica azione di contropiede il Savona raddoppia: Giglio parte da metà campo salta anche il portiere ma il suo tiro viene ribattuto sulla riga, recupera palla ed è generoso e appoggia a Gibilaro che a porta vuota la mete in rete.

La Virtus San Michele continua ad attaccare ma la difesa biancoblù è brava a ribattere in ogni occasione.

“Un grande applauso alla Virtus San Michele per la signorilità nell’accoglienza e per quello che hanno dato al calcio italiano. Per citarne solo alcuni giocatori cresciuti nel loro settore giovanile come Rossi, Barzagli e Cragno” scrivono i portavoce del Savona Fbc.