Savona, bambino investito in corso Ricci

Savona. Un bambino di circa 2-3 anni è stato soccorso oggi pomeriggio qualche minuto prima delle 19 dopo essere stato investito da un’auto in corso Ricci.

La dinamica è ancora in via di accertamento. Il bambino è stato urtato da una vettura, fortunatamente non in maniera particolarmente violenta.

Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza che ha portato il piccolo all’ospedale San Paolo in codice giallo.