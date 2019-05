Savona, appello dell’Enpa per trovare una casa per una gattina

Savona. Una dolcissima gattina a pelo lungo era stata trovata, quasi sicuramente abbandonata, con un grosso ascesso alla bocca, nei boschi di San Bartolomeo, sopra Savona e consegnata alle cure dei volontari della Protezione Animali.

Ora è definitivamente guarita, è stata sterilizzata ed è in attesa di una nuova famiglia adottiva che, però, non dovrà avere gatti o cani, perché lei è dolcissima ed affettuosa ma non va proprio d’accordo con altri animali.

Gli interessati la possono vedere presso la sede dell’Enpa in via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefonando al 019 824735.