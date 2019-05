Savona, al Chiabrera lo spettacolo benefico “Un concerto per Marzia. Una sfida per la vita”

Savona. “Un concerto per Marzia. Una sfida per la vita”. È questo il titolo dell’iniziativa lanciata dal Rotary Club Savona per aiutare la giovane Marzia. Si tratta di una ragazza di 18 anni. È riservata. Ha un sogno, un obiettivo: diventare un medico in campo militare, specializzato in traumatologia e chirurgia d’urgenza.

Conduce apparentemente una vita tranquilla, come tutte le adolescenti della sua età. Ma qualcosa dentro, un dolore antico, insieme alla paura di aprirsi con gli altri, l’hanno portata a compiere un gesto estremo. Salvata per un soffio, è stata trasportata al C.T.O di Torino, dove sta lottando per la vita, dopo avere compreso quanto sia preziosa.

“Lo facciamo per Marzia, – hanno fatto sapere dal Rotary Club, – emblema della fragilità della gioventù, a cui tutti noi dobbiamo saper dare il coraggio di chiedere aiuto, ma soprattutto la forza di sperare nel futuro. Abbiamo deciso di sostenere lei e la sua famiglia affinché questa lotta per ritornare alla vita cui ogni adolescente ha diritto, sia meno gravosa e difficile”.

La serata sarà ad ingresso gratuito con offerta libera e il ricavato sarà devoluto alla famiglia della giovane.