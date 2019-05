Salvini ad Albenga, l’Usb dei vigili del fuoco lo invita a visitare la caserma: “Così si renderà conto del suo degrado”

Albenga. “Ministro Salvini, venga a visitare il distaccamento dei vigili del fuoco di Albenga. Così potrà rendersi conto di persona del suo degrado”. E’ questo l’invito che l’Usb dei vigili del fuoco di Savona rivolge al ministro dell’interno, atteso per questa sera nella città delle Torri.

In una nota, il sindacato si rivolge direttamente all’esponente leghista: “E’ con dispiacere che apprendiamo che lei stasera sarà presente sul territorio ingauno, e non ci abbia contattato, per una visita presso il distaccamento dei vigili del fuoco di Albenga”.

“Come sicuramente l’avranno informata, la sede suddetta dei pompieri non è idonea a garantire sicurezza agli operatori del soccorso, in quanto presenta importanti lesioni strutturali, periodicamente subisce allagamenti, purtroppo contestualmente a quando siamo chiamati a soccorrere, il tutto in deroga alle normative di riferimento sulla sicurezza e dignità sui luoghi di lavoro. Voglia pertanto recepire la presente come un invito a visionare di persona le condizioni di degrado del luogo per antonomasia preposto alla sicurezza”.