Ruba un autocarro a Loano, ma la sua guida spericolata lo tradisce: bloccato a Spotorno e arrestato

Spotorno. Ha rubato un autocarro all’interno di un cantiere edile a Loano e poi si è diretto, percorrendo la via Aurelia, verso Savona. La guida di un diciannovenne eritreo, Alì Benali, non è però passata inosservata agli occhi dell’automobilista che lo seguiva: il ragazzo infatti procedeva a zig zig e non sembrava avere padronanza del mezzo. Così è scattata una telefonata al 112 per segnalare ai carabinieri quello che stava succedendo.

L’autore della segnalazione, dimostrando sangue freddo, ha continuato a seguire l’autocarro e ad aggiornare i militari sulla sua posizione. Quando si è ritrovato all’altezza di Spotorno l’automobilista è riuscito a compiere una manovra che ha bloccato il mezzo guidato da Benali favorendo l’intervento degli uomini dell’Arma che stavano aspettando il suo arrivo. A quel punto per il diciannovenne (che non era ubriaco, ma probabilmente era semplicemente in difficoltà nel guidare) sono scattate le manette per furto aggravato.

L’autocarro, del valore di circa 80 mila euro, è stato riconsegnato ai legittimi proprietari, una ditta con sede a Borghetto, dai militari.

Lo straniero, invece, è stato processato per direttissima in tribunale dove il giudice ha convalidato il suo arresto ed ha disposto per lui la misura cautelare in carcere. Benali sarà sottoposto ad una perizia psichiatrica per valutare la sua capacità di intendere e di volere. L’incarico al perito verrà conferito il prossimo 11 giugno.