Rocciatore cade da una falesia, intervento di soccorso ad Orco Feglino

Orco Feglino. Una caduta da diversi metri, ferito un rocciatore impegnato assieme ad altri compagni in una scalata sulla falesia conosciuta come “Anfiteatro”, nel territorio comunale di Orco Feglino, nell’entroterra finalese.

L’incidente si è verificato intorno alle 12:00 di questa mattina.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’intervento dei militi della Croce Verde di Finalborgo, l’automedica del 118, oltre a personale del soccorso alpino e dei vigili del fuoco, impegnati nel recupero dell’uomo, in una zona impervia.

Stando alle prime informazioni il rocciatore è vigile e cosciente, non sarebbe in gravi condizioni. Una volta completate le operazioni di soccorso e dopo le prime cure da parte dei sanitari per lui è stato disposto il trasferimento in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Restano ancora da appurare i motivi della caduta, che poteva avere conseguenze anche più gravi.