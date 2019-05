Roccavignale 2019, Amedeo Fracchia batte “Quorum” e resta sulla poltrona da sindaco

Roccavignale. L’unica lista in campo a Roccavignale era “Continuiamo Insieme” a sostegno di Amedeo Fracchia che è stato riconfermato sindaco della località valbormidese in queste elezioni comunali. Per avere i dati dello spoglio bisognerà aspettare domani pomeriggio, ma la legge in questo caso prevede che si superi la soglia del 50% + 1 degli aventi diritto, cosa che si è verificata pochi minuti dopo le 19 di oggi.

Fracchia potrà quindi continuare a governare il paese dell’entroterra famoso per il suo presepe vivente e per RokkaFest, festival musicale sul lago, inventato proprio dal sindaco “neo” rieletto.

“Il Nostro paese – spiega Frcchia – ha 226 persone iscritte nelle liste degli stranieri. Portando il corpo elettori da 642 (effettivamente residenti) a 868. In pratica se tutte le persone residenti a Roccavignale venissero a votare si raggiungerebbe al massimo un affluenza del 74%”.

“Gli elettori che ci hanno permesso di superare il quorum, il 435esimo e il 436esimo, sono Costanza Dioli e Rioccardo Lastrucci, arrivati al seggio pochi minuti prima delle 19. Per questo alle 19.30 abbiamo già organizzato il primo Brindisi al bar del paese con tutta la popolazione perché, seppure la lista è in continuità con le tre liste uscenti, ci sono anche dei nuovi consiglieri che non vedono l’ora di presentarsi a tutta la cittadinanza”.

Nello speciale elettorale si può vedere il dato dell’affluenza e il dettaglio dello spoglio domani, 27 maggio, a partire dalle 14.

A Roccavignale è stato quindi raggiunto il quorum per convalidare le elezioni ed eleggere a primo cittadino Amedeo Fracchia ed anche in questo caso è stato scongiurato il rischio del commissariamento.

Questa la squadra che compone la lista del sindaco: Roberto Basso, Mario Bracco, Fulvio Brignone, Marco Chiriaco, Ilaria Di Murro coniugata Fracchia, Eliana Fracchia coniugata Ferraro, Davide Piccardo, Matteo Ravera, Claudia Strazzarino coniugata Ferrecchi, Biagio Zambrotta.