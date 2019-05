Roberto Paolino (Lega) a sostegno di Massimo Gualberti: “Far tornare Finale Ligure ai fasti di un tempo…”

Finale Ligure. Il segretario comunale della Lega Roberto Paolino ha scelto di scendere in campo direttamente in questa tornata elettorale a Finale, nella lista di centrodestra a sostegno di Massimo Gualberti.

“La mia decisione di candidarmi è dettata dal fatto di voler dare un contributo per cambiare Finale Ligure e farla ritornare ai fasti di un tempo… Una delle più belle e conosciute località turistiche della Riviera delle Palme” afferma Paolino.

Come? “Ripartendo dalle tre cose essenziali di una vera azione amministrativa: sicurezza, pulizia e servizi” aggiunge. “Sicurezza perchè è necessario poter circolare liberamente ad ogni ora del giorno e della notte senza rischi, pulizia perchè serve un maggior decoro e ordine in tutti i rioni e frazioni, servizi in quanto una località turistica deve guardare alla sua fruibilità e appeal, insomma una città vivibile e a misura d’uomo”.

“Altro obiettivo è una vera valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale di Finale Ligure, abbiamo una storia importante, tanti monumenti religiosi, diverse attrattive ancora poco conosciute: per questo serve costruire percorsi turistici ad hoc, diversificando rispetto al turismo balneare o outdoor che rimangono cardini dell’offerta turistica” conclude Paolino.