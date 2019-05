Loano. E’ stato ritrovato nella zona della stazione ferroviaria di Pietra Ligure Pasquale Adinolfi, il 62enne pasticciere loanese del quale si erano perse le tracce da ieri. Le richerche dell’uomo si sono fortunatamente concluse nel migliore dei modi e i famigliari lo hanno già potuto riabbracciare.

Ad accorgersi della presenza dell’uomo a Pietra Ligure è stato un conoscente che ha subito allertato i carabinieri che lo hanno poi riaccompagnato a casa.

Foto 2 di 2



A dare l’allarme, ieri sera, era stata la compagna, preoccupata dal fatto di non avere più sue notizie da diverse ore. Secondo quanto riferito, l’uomo doveva recarsi all’ospedale Santa Corona per una visita, ma non ci era mai arrivato.

I militari avevano quindi attivato il protocollo di prassi nei casi di persone presunte scomparse: avevano diffuso la fotografie a tutte le forze dell’ordine e alle polizie locali, avevano inserito i dati nella banca dati delle persone scomparse e stavano ricercando la targa del veicolo di Adinolfi (una Citroen Picasso di colore grigio).