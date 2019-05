Pietra Ligure. Venerdì sera si è svolto in piazza Marconi a Pietra Ligure un interessante incontro tra i residenti della zona con candidati della lista “Sara Foscolo Sindaco”. Alla presenza della stessa Sara Foscolo, a condurre l’incontro è stato il consigliere capogruppo Mario Carrara, a cui alcuni cittadini si sono rivolti per avere un confronto sul progetto di ristrutturazione della piazza redatto dall’attuale amministrazione comunale uscente.

Carrara ha spiegato che “agli atti del Comune il progetto in questione non aveva mai fatto parte del programma triennale delle opere pubbliche del triennio 2019-2020-2021 ma risulta inserito soltanto nell’ultimo consiglio comunale del mandato, svoltosi una ventina di giorni fa, proprio prima delle elezioni. In esso sono previste delle scelte, che sono state contestate dai presenti, come la presenza di una grande vasca/fontana che, oltre a rubare spazio ad una zona già ristretta e con spazi limitati, potrebbe pure creare problemi, di ordine igienico ed estetico, se non fosse assoggettata ad una costante manutenzione”. Inoltre, Carrara ha spiegato che “il progetto stesso dell’opera, del costo di ben 245 mila euro, è ancora, solo, ad uno stadio iniziale e che, proprio per la concomitanza con le elezioni, fosse opportuno confrontarsi con i cittadini per avere il loro parere sull’opera, di modo che, la prossima amministrazione potrebbe decidere se far proseguire l’opera, così com’è stata progettata, oppure cambiarla, anche radicalmente”.

E’ emerso dalla maggioranza degli interventi come “nella particolare conformazione di piazza Marconi, la sua ristrutturazione debba puntare più sulla ‘funzionalità’ che sull’estetica, di modo che gli esercizi commerciali ancora esistenti possano essere agevolmente raggiunti e, quindi, possano continuare la loro attività, a fronte delle chiusure che ci sono state”.

La candidata sindaco Sara Foscolo ha dichiarato il suo impegno “affinché la soluzione finale da adottarsi sia presa con l’apporto ed il contributo fattivo degli esercenti e dei cittadini della zona ed inoltre, visto che gestirà in prima persona il settore ‘Vigili, sicurezza, viabilità’, a prendere in considerazione tutte le problematiche che sono state sollevate, in particolare l’apposizione di una zona disco nella piazza e circa la viabilità generale della zona, in considerazione di una futura chiusura al traffico della piazza antistante la chiesa del soccorso”.

Carrara ha chiuso l’incontro ringraziando i presenti “per i contributi di proposte ed idee” ed impegnandosi “ad essere presente ogni giorno sul territorio, specie nelle periferie, affinché la prossima amministrazione si renda conto direttamente dei problemi, senza più aspettare che siano i cittadini a segnalarli”.