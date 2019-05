Riqualificazione di via Madino a Varigotti, cantiere pronto ma inizio lavori dopo l’estate

Finale Ligure. I lavori potrebbero partire subito, ma l’amministrazione ha deciso di rinviarne l’inizio a dopo la stagione estiva per evitare disagi durante il periodo dell anno con più flusso turistico.

Si tratta dell’intervento di riqualificazione di via Madino a Varigotti.

I lavori prevedono la sistemazione dei sottoservizi e la pavimentazione di tutta la via. In tutto è stata prevista una spesa di 180 mila euro, un investimento per concludere la pavimentazione di tutto il Borgo Saraceno.

L’intervento era già stato annunciato a gennaio, nell’ambito del piano comunale sulle opere pubbliche, ora il rinvio stabilito dal Comune a dopo l’estate per evitare problematiche relative ai lavori.