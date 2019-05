Restart Music Festival di Cengio, il secondo ospite è Paolo Cevoli

Cengio. “Fatti, non pugnette!”. Chi non ha mai sentito la celebre espressione dell’Assessore alle varie ed eventuali del Comune di Roncofritto? Padre dell’insolito slogan è Paolo Cevoli che, dal palco dello Zelig di Milano, è entrato nelle TV di tutto il paese portando con sé una gran dose di risate nei panni di Palmiro Cangini. Sarà proprio lui il secondo ospite del Restart Music Festival, in programma a Cengio dal 21 al 22 giugno 2019.

Non solo l’Assessore e i suoi improbabili interventi, ma anche Teddi Casadey e molti altri personaggi hanno accompagnato la brillante carriera del comico romagnolo che, dopo un esilarante intervento al Festival di Sanremo di quest’anno, continua a riscuotere enorme successo nei teatri di tutto lo stivale. Cevoli calcherà il palco di Restart Music Festival venerdì 21 giugno; il giorno dopo toccherà invece al cantante Briga.

Il festival, alla sua prima edizione, nasce dal desiderio di dare nuova linfa vitale al paese dell’alta Valbormida dopo le vicissitudini che ne hanno segnato la storia recente: dalla chiusura dell’Acna, causa di una drastica diminuzione della popolazione, alla drammatica alluvione nel 2016. “Oggi Cengio può tornare a crescere – affermano gli organizzatori – perché i giovani che la abitano hanno scelto di mettersi in gioco affinché questo accada e perché i suoi abitanti credono profondamente nella possibilità di una rinascita”.

L’accesso al festival è libero e gratuito, maggiori informazioni su www.restartmusicfestival.it.