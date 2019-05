Restano disperate le condizioni di Agostino Bramanti, il ciclista trovato a terra in stato di incoscienza

Loano. Lotta tra la vita e la morte Agostino Bramanti, il ciclista classe 1969 ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo essere stato trovato a terra in stato di incoscienza a Loano, in via Leoncavallo.

Dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, l’uomo risulta in coma irrevrsibile. Ad ora nessuna reazione da parte del paziente rispetto alla terapia farmacologica, le sue condizioni sono giudicate disperate.

L’uomo ha riportato un forte trauma cranico a seguito della caduta con la bici, con una grave emorragia cerebrale, oltre ad un trauma facciale. Rimane sotto stretta osservazione medica.

Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’episodio, con il ciclista trovato a terra, privo di sensi lungo la via loanese: l’ipotesi più probabile è quella di un malore improvviso all’origine della caduta e del violento impatto sull’asfalto. Viene escluso l’incidente stradale o lo scontro con qualche altro mezzo.

Soccorso dai volontari della Croce Rossa di Loano e dagli operatori di Savona Soccorso era stato portato d’urgenza, in codice rosso, presso il nosocomio pietrese, subito sottoposto ad una operazione alla testa per arrestare l’emorragia.

Stando a quanto riferito dai medici, per la giornata di domani sarà sottoposto ad un encefalogramma per valutare la possibile morte cerebrale del 50enne residente a Borghetto: dagli ultimi accertamenti clinici la situazione sembra essere compromessa, tuttavia parenti, familiari e amici sperano ancora in una evoluzione positiva delle sue condizioni.