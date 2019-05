Regione, Vaccarezza (FI): “Oltre 300 mila euro di contributi per il settore della pesca ligure”

Regione. Sono stati approvati con delibera della giunta della Regione Liguria gli avvisi pubblici per l’apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo per il settore della pesca ligure. Lo rende noto il capogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

I contributi sono cofinanziati dal Feamp (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), dallo stato e dalla Regione Liguria ed ammontano, per l’anno 2019, a 312.172,80 euro. Tre sono le misure a valere sul Feamp oggetto di contributo: la Misura 1.32 relativa a “Salute e sicurezza” per la quale sono disponibili risorse complessive per 101.348,40 euro; la Misura 1.41 par. 1, lett. a), b), c) per “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” per la quale sono disponibili risorse complessive pari a 150 mila euro; la Misura 1.41 par. 2 relativa a “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici – Sostituzione motori” per la quale sono disponibili risorse complessive per 60.824,40 euro.

La Misura 1.32 si pone come finalità quella di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, attraverso azioni quali, ad esempio, acquisto e installazione di zattere di salvataggio, segnali di soccorso, porte e boccaporti stagni, corridoi e scale di accesso, nonché interventi per migliorare i servizi igienico-sanitari e gli impianti di cucina, i depuratori per la produzione di acqua potabile, parapetti e ringhiere del ponte.

Le Misure 1.41 par. 1 e 2 si pongono invece come obiettivo la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e il miglioramento dell’efficienza energetica dei pescherecci. Tra gli interventi ammessi e oggetto di contributo: investimenti in meccanismi di stabilità come chiglie di rollio e prue a bulbo, impiego di antivegetativi atossici per ridurre l’attrito, acquisto e installazione di eliche a efficienza energetica e catalizzatori, conversione di motori a biocarburanti, investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, congelamento o isolamento termico delle navi fino a 18 metri, sostituzione o ammodernamento dei motori principali o ausiliari.

I contributi, concessi per investimenti localizzati nel territorio della nostra Regione ed erogati in ordine di graduatoria fino all’esaurimento delle risorse economiche a disposizione, potranno coprire non più del 50 per cento delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari. Le domande di contributo dovranno essere spedite a mezzo Pec, tramite raccomandata andata-ritorno o presentate a mano a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito internetwww.agriligurianet.it ed entro il termine perentorio del 30 giugno 2019, ore 13.

“La pesca è uno dei settori più importanti e tradizionali dell’economia ligure e per questo è fondamentale promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa e attenta alla salute di coloro i quali sono impegnati quotidianamente nel comparto – nota Vaccarezza – Questi contributi serviranno appunto sia per rendere migliori e più sicure le condizioni dei pescatori liguri nello svolgimento del loro lavoro, sia per migliorare l’efficienza energetica delle imbarcazioni, dando così un deciso sostegno alla salvaguardia dell’ambiente marino”.