Regione, delegazione di studenti liguri alla 30esima Rassegna delle orchestre scolastiche italiane

Regione. Nell’ambito del Piano Triennale delle Arti e del Progetto Liguria Musica, USR Liguria ha organizzato la partecipazione di 90 studenti liguri alla XXX Rassegna Nazionale Cremona: erano presenti studenti dell’istituto comprensivo di Alassio, del Liceo musicale G.Bruno di Albenga, e ancora del Liceo musicale Pertini e del Liceo musicale Cardarelli.

I 90 studenti sono stati dal 15 al 16 maggio a Cremona e nel programma hanno avuto: visita guidata al museo del Violino di Cremona; crociera sul fiume Po; audizione del violino Stradivari suonato da una professionista all’interno dell’Auditorium Arvedi; laboratorio didattico al Museo del Violino; esibizione degli studenti liguri sul palco all’ Auditorium Arvedi; visita alla scuola di liuteria “IIS A.Stradivari”

“Davvero un grande onore per le scuole Liguri potersi esibire in un teatro unico al mondo. Inoltre davvero notevole è stato il successo ottenuto dalla scuole liguri per le loro meravigliose esibizioni”, hanno fatto sapere gli organizzatori.