Regione, approvato il progetto per la realizzazione di “Orientamenti 2019”

Regione. È stata approvata dalla Regione Liguria la proposta di progetto esecutivo presentata da Aliseo e depositata agli atti del servizio università e politiche giovanili – per la realizzazione della manifestazione “Orientamenti 2019”.

“Questa manifestazione – ricorda il capogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza – rappresenta un percorso unico di eventi rivolto ai giovani, dotata di rilevante interesse pubblico e di indiscussa utilità sociale”.

Nello specifico saranno realizzati: OM – Tour Liguria e regioni limitrofe da febbraio a ottobre; OM – Scienza, nell’ambito del Festival della Scienza, dal 24 ottobre al 4 novembre; OM – SailOr, la nave dell’orientamento alle professioni del mare, dal 26 al 29 ottobre; OM – Orientamenti, dal 12 al 14 novembre; 5) WorldSkills Liguria; CareerDay International; Forum Internazionale sull’Orientamento.

Per Vaccarezza “Orientamenti 2019” costituirà per i giovani e le loro famiglie “un mezzo importante per ricevere informazioni e strumenti di orientamento verso gli studi superiori e universitari, i percorsi formativi professionalizzanti, il mercato del lavoro e le opportunità di inserimento, le professioni del mare, i temi scientifici e le nuove tecnologie. Per dare continuità con quanto già realizzato nelle edizioni precedenti nonché per consentire alla manifestazione di continuare a crescere in termini di affluenza e partecipazione, è necessario aumentare l’attrazione del pubblico (giovanile e non solo) che il carattere ormai nazionale della manifestazione richiama”.

“Per questi motivi è stata progettata la realizzazione di un salone ‘diffuso’ nel tempo e nello spazio mediante un unico ‘tour’, suddiviso in più tappe sul territorio regionale e nelle Regioni limitrofe che si concluderà a novembre presso il Porto Antico di Genova al fine di riprendere e sviluppare le iniziative di orientamento promosse fin dai primi mesi dell’anno corrente, di comune accordo con le altre istituzioni pubbliche e con le associazioni delle imprese su tutto il territorio regionale”.