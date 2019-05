Savona. La Lazio resta in Serie A1; la Rari Nantes Savona dovrà ancora lottare. È il verdetto emesso dalla partita giocata ieri al Foro Italico di Roma, scontro diretto per la salvezza.

I padroni di casa si sono imposti per 5-4, salgono a quota 31 punti e fanno parte del gruppo delle seste in classifica insieme a Roma, Florentia e Genova Quinto. Se anche scendessero al quintultimo posto, il divario sulla penultima sarebbe troppo ampio e non giocherebbero la semifinale playout.

Pertanto, si disputerà solamente una semifinale playout; chi la perderà dovrà poi affrontare chi, tra Catania e Bogliasco, eviterà l’ultimo posto.

L’obiettivo del Savona, quindi, è scavalcare la Canottieri Napoli per mettersi direttamente in salvo; i giallorossi saranno proprio i prossimi avversari della squadra guidata da Angelini, sabato 18 maggio alle ore 15 alla Zanelli. I biancorossi potranno quindi guadagnarsi la permanenza in A1 senza dipendere dai risultati altrui.

La Lazio parte più determinata e nel primo tempo trova il gol a 2’57” con Cannella in superiorità.

Nella seconda frazione i biancazzurri vanno sul 3 a 0 con le reti di Colosimo e Leporale. La Rari reagisce, colpisce con Milakovic e Colombo e a metà gara il risultato è di 3-2.

Nel terzo tempo non si segna fino al 7’12”, quando Cannella concretizza una superiorità numerica e riporta la Lazio sul più 2.

La squadra ligure non ci sta e in avvio di quarta frazione accorcia con Vuskovic; a 5’32” Milakovic a uomo in più fa 4 pari. Ma dura un attimo: trascorrono 16″ e Leporale scaglia in rete il pallone del 5-4.

A fil di sirena Ettore Novara fa partire un tiro vincente. I biancorossi esultano per il pari, ma gli arbitri annullano sostenendo che la conclusione è stata effettuata troppo tardi. La Lazio festeggia, i savonesi protestano e da oggi devono pensare alla sfida con la Canottieri.

Il tabellino:

Lazio Nuoto – Rari Nantes Savona 5-4

(Parziali: 1-0, 2-2, 1-0, 1-2)

Lazio Nuoto: Correggia, Ferrante, Colosimo 1, Sebastiani, Vitale, Antonucci, D. Giorgi, Cannella 2, Leporale 2, Narciso, Biancolilla, Marini, Garofalo. All. Sebastianutti

Rari Nantes Savona: Soro, A. Patchaliev, Caldieri, Vuskovic 1, L. Bianco, Corio, Piombo, K. Milakovic 2, G. Bianco, G. Novara, E. Novara, J. Colombo 1, Missiroli. All. Angelini

Arbitri: D’Antoni e Lo Dico

Note. Uscito per limite di falli G. Bianco nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Lazio 3 su 11, Savona 2 su 10. Espulso per proteste il tecnico Sebastianutti nel quarto tempo.