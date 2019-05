Rapinò turista della collana a Laigueglia: condannato

Alassio. Il 12 luglio del 2018 era finito in manette insieme ad un amico per aver rubato vestiti e gelati ad Alassio e il giorno successivo, qualche ora dopo essere stato processato per direttissima in tribunale, era stato arrestato di nuovo per aver rapinato di una collana una turista a Laigueglia. Proprio per la rapina, questa mattina, un trentacinquenne torinese Faissal El Aramram, residente in Piemonte, è stato condannato a quattro anni e due mesi e 300 euro di ammenda dal collegio del tribunale.

L’imputato, presente in aula, ha spiegato di non ricordare bene quanto successo perché quel giorno era ubriaco. “Ero in vacanza per qualche giorno e abbiamo avuto una discussione con altri ragazzi, volevo solo difendere il mio amico” ha detto l’uomo ai giudici.

Ad arrestarlo dopo la rapina erano stati gli uomini dell’Arma (i militari della stazione cittadina insieme a quelli dell’aliquota radiomobile) che avevano raccolto l’allarme della vittima della rapina e lo avevano rintracciato poco dopo facendo scattare l’arresto.