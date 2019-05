Ramadan, il messaggio del vescovo di Savona ai musulmani

Savona. In occasione dell’inizio del Ramadan, il vescovo di Savona-Noli Calogero Marino ha inviato nei giorni scorsi un messaggio augurale e di amicizia ai fedeli musulmani presenti sul territorio savonese consegnandolo al presidente della comunità islamica ligure Zahoor Ahmad Zargar.

“Cari fratelli e sorelle musulmani, desidero augurare a tutti voi dimoranti nel territorio della Diocesi di Savona una celebrazione serena e feconda del Ramadan. Le nostre religioni (come con forza ci ricorda il documento di Abu Dhabi sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune) ci invitano a ‘restare ancorati ai valori della pace; a sostenere i valori della reciproca conoscenza, della fratellanza umana e della convivenza comune; a ristabilire la saggezza, la giustizia e la carità’”.

“In questo modo ‘potremo abbattere i muri alzati dalla paura e dall’ignoranza e cercare insieme di costruire ponti di amicizia che sono fondamentali per il bene di tutta l’umanità’ (dal messaggio del 29 marzo del Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso). Papa Francesco, durante la sua visita al Cairo, ha evidenziato tre linee guida fondamentali per il dialogo tra le religioni: ‘Il dovere dell’identità, il coraggio dell’alterità e la sincerità delle intenzioni’”.

“Sono le tre direzioni d’incontro e di lavoro che, mi pare, stiamo perseguendo anche a Savona, e ne sono particolarmente lieto. Con rinnovati auguri fraterni e rinnovata stima per la nostra amicizia, esprimo sinceri auguri per un fruttuoso Ramadan e un gioioso ‘Id al-Fitr.”