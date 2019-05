Rally Giro dei monti savonesi storico: debutto a novembre

Albenga. Il rally ritrova casa ad Albenga! Il 16 e 17 novembre i motori delle auto da rally torneranno a rombare nella città delle torri in occasione del Giro dei monti savonesi storico. La gara, alla sua prima edizione, sarà riservata alle auto storiche, per una manifestazione che si preannuncia dal grande fascino. L’iniziativa è partita da Sport Infinity, l’associazione sportiva che ad Andora organizza da alcuni anni la “Ronde della Val Merula” e che annovera tra le sue fila anche alcuni ingauni e savonesi.

La manifestazione, con una formula però legata alle auto storiche, riprende la tradizione del Giro dei monti savonesi che nel 1978, in occasione della sua 16° edizione, ebbe per la prima volta sede di partenza e di arrivo proprio ad Albenga. Negli anni successivi la gara aveva elevato il proprio livello, richiamando un numero importante di partecipanti grazie a prove speciali impegnative, tecniche e divertenti. Dopo questo rally che aveva entusiasmato tantissimi appassionati, il 16 e 17 novembre 2019 tornerà quindi a essere organizzata una manifestazione rallistica sui monti savonesi. L’intenzione dello staff è infatti ora quella di rinverdire i ricordi, allestendo un percorso con alcune delle vecchie prove speciali del Giro rese ancora più famose perché scelte dal Rally di Sanremo dell’epoca, valido per il Campionato del Mondo.

L’organizzazione è già al lavoro e prossimamente saranno svelati maggiori dettagli su questa prima edizione. La manifestazione si pone l’obiettivo di richiamare forte interesse nei confronti del territorio, con soluzioni che coinvolgeranno la città tutta con le sue molteplici attività e aree di interesse.

Per informazioni, in attesa dei dettagli che saranno resi noti prossimamente, è possibile scrivere una mail all’indirizzo info@sportinfinity.it