Savona. Risultati oltre le aspettative per la raccolta solidale di alimenti promossa l’11 maggio da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà. I punti vendita della Cooperativa hanno raccolto complessivamente 37 tonnellate di prodotti, acquistati e donati da soci e clienti per aiutare le persone in difficoltà.

Nel complesso l’iniziativa ha coinvolto una cinquantina di associazioni e circa 250 soci Coop volontari, il cui supporto è preziosissimo per organizzare questa attività. In provincia di Savona, si segnalano gli ottimi risultati degli ipermercati di Savona e Albenga: Il Gabbiano ha raccolto poco più di 2 tonnellate di prodotti in collaborazione con diverse associazioni: Caritas, Arci, Acli, e Usei; l’Ipercoop di Albenga, invece, ha raccolto 1,2 tonnellate di merci che sono state destinate alla Croce Bianca e all’Associazione San Bernardino.

Foto 3 di 3





Benissimo la raccolta anche a Finale Ligure, con 1,3 tonnellate di prodotti donati al Centro di Ascolto della Caritas, e a Vado Ligure, dove gli aiuti (959 chilogrammi di merci donate nei due negozi del Molo 8.44 e della Via Aurelia) sono stati destinati alle associazioni Acli e Usei. Coop Liguria ringrazia tutti coloro che hanno contribuito.