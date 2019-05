Quiliano, soccorsa dall’Enpa una femmina di cuculo ferita a seguito di una lotta contro un gruppo di gazze

Quiliano. Un raro cuculo dalla forma rossa ha avuto la peggio nel conflitto con un gruppo di gazze.

E’ accaduto a Quiliano, in via Brandini, dove i volontari della Protezione Animali sono stati chiamati a soccorrere una femmina, che aveva diverse ferite provocate dal becco delle gazze, ora in cura presso la sede Enpa di Savona.

Il cuculo, che si ciba di grossi insetti, larve, molluschi e ragni, è famoso per essere una specie “scansafatiche”, depositando le proprie uova in nidi di altri uccelli (cannareccioni, luì, pettirossi); appena usciti dalle uova i pulcini intrusi non esitano a defenestrare i legittimi nidiacei e ad appropriarsi dell’affetto dei genitori “adottivi” che li curano come propri.