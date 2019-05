Quiliano. Precipita per circa dieci metri in una scarpata, ma fortunatamente riporta solo lievi ferie e viene soccorso da vigili del fuoco e personale medico.

È successo quest’oggi a Quiliano, in via Roviasca. Un uomo, a bordo del suo pickup cassonato, ha perso il controllo del veicolo per cause da accertare, finendo nel dirupo.

Sul posto, sono intervenute due squadre del Comando Provinciale vigili del fuoco di Savona, la 11 con l’ausilio dell’11R Autogru, che hanno messo in sicurezza il mezzo mediante un deviatore di tiro. Successivamente è stato richiesto l’intervento anche dell’Autogru che, mediante una delicata manovra, è riuscita a sollevare e rimettere sulla strada la vettura incidentata.

Sul posto anche la polizia locale di Quiliano per svolgere i rilievi del caso. È stato chiuso il tratto di strada in questione per circa due ore durante tutte le operazioni di messa in sicurezza recupero.