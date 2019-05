Quiliano, in arrivo finanziamenti per la messa in sicurezza delle scuole

Quiliano. Il Comune di Quiliano ha ottenuto diversi finanziamenti che consentiranno di effettuare lavori di messa in sicurezza nelle scuole del territorio.

Un primo finanziamento di 70 mila euro, stanziato a seguito della legge di bilancio e finalizzato alla realizzazione di investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, consentirà l’esecuzione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria volti a garantire la messa in sicurezza della scuola primaria “A. Peressi” e della scuola secondaria di primo grado. Le lavorazioni prevedono il rifacimento di porzioni di intonaco, il rifacimento di impermeabilizzazioni e l’esecuzione di interventi di corretto smaltimento delle acque bianche. Tali interventi, pur agendo su elementi non strutturali, garantiranno la sicurezza degli immobili evitando il danneggiamento degli elementi portanti e la formazione di ristagni d’acqua. I lavori sono stati aggiudicati nei giorni scorsi alla ditta Di Più costruzioni snc di Savona.

Ulteriori 245 mila euro, stanziati con decreto del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca numero 1007 del 21 dicembre 2017, consentiranno di effettuare interventi di asportazione e rifacimento di parti di intonaco dell’intradosso dei solai. La necessità di tali interventi discende dalle risultanze della campagna di indagine diagnostica condotta sulle due scuole e finanziata dal ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel dicembre 2015. Gli interventi prevedono un costo complessivo di 95 mila euro per la scuola primaria “A. Peressi” di Valleggia e di 150 mila euro per la scuola primaria “Don Peluffo” di Quiliano.

Con nota del 25 febbraio 2019, l’assessore regionale Marco Scajola ha comunicato inoltre lo stanziamento da parte del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di complessivi 955 milioni di euro a favore delle scuole danneggiate dal maltempo di ottobrenovembre 2018. In tale nota, si riporta che il comune di Quiliano risulta beneficiario di un finanziamento di 110 mila euro volto a ripristinare i danni subiti dalla scuola media “Martiri per la Libertà” in frazione Valleggia. Tale decreto risulta ad oggi al visto della Corte dei Conti.